США захотели исключить Россию из ООН

В конгрессе США подняли вопрос о возможном исключении России из ООН
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
08:26, 15 марта 2022
Фото: Xie E/XinHua/Global Look Press
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В Исследовательской службе конгресса США подготовили для парламентариев обзор по возможному ответу Организации Объединённых Наций на спецоперацию на Украине. По мнению аналитиков, некоторые государство могут оспорить членство РФ в организации, пишет RT.
Всё большее число государств-членов может оспорить участие России в заседаниях Совета Безопасности и голосованиях по вопросу кризиса, а также её дальнейшее участие и членство в Организации Объединённых Наций, — говорится в сообщении.
По мнению аналитиков, Россия якобы препятствует действиям Совета безопасности ООН, что «придало новый импульс доводам о том, что право вето плохо согласовывается с принципами организации». Они подчеркнули, что в будущем у членов конгресса появится возможность призвать членов организации «к эффективному решению ситуации на Украине и надзору за принятием соответствующих решений».
Ранее глава департамента международных организаций МИД РФ Пётр Ильичёв сообщил, что Россия поддерживает идею переноса штаб-квартиры ООН из США, поскольку это снизит политизированность организации. Однако сегодня нереально получить согласие на это всех стран, входящих в состав организации.