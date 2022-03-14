США захотели исключить Россию из ООН

В Исследовательской службе конгресса США подготовили для парламентариев обзор по возможному ответу Организации Объединённых Наций на спецоперацию на Украине. По мнению аналитиков, некоторые государство могут оспорить членство РФ в организации, пишет RT.

Всё большее число государств-членов может оспорить участие России в заседаниях Совета Безопасности и голосованиях по вопросу кризиса, а также её дальнейшее участие и членство в Организации Объединённых Наций, — говорится в сообщении.

По мнению аналитиков, Россия якобы препятствует действиям Совета безопасности ООН, что «придало новый импульс доводам о том, что право вето плохо согласовывается с принципами организации». Они подчеркнули, что в будущем у членов конгресса появится возможность призвать членов организации «к эффективному решению ситуации на Украине и надзору за принятием соответствующих решений».

Ранее глава департамента международных организаций МИД РФ Пётр Ильичёв сообщил, что Россия поддерживает идею переноса штаб-квартиры ООН из США, поскольку это снизит политизированность организации. Однако сегодня нереально получить согласие на это всех стран, входящих в состав организации.