США ввели санкции против Турции из-за военных контактов с РФ

https://static.news.ru/photo/e63a948a-9655-11eb-9989-96000091f725_660.jpg Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Турецкое государственное управление по оборонной индустрии SSB и четыре работающих в нём чиновника стали объектами санкций США за связи с Россией в военной сфере.

Об этом говорится в уведомлении в официальном издании властей — Федеральном реестре США. Его опубликуют 7 апреля, тогда же уведомление вступит в силу, сообщает РИА Новости.

Среди попавших под санкции чиновников SSB оказался и глава ведомства Исмаил Демира. При этом конкретная причина ограничений не называется, не упоминаются в тексте уведомления и российские ЗРК С-400, которые Анкара купила, несмотря на угрозы Вашингтона.

Санкции введены по закону «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA). Турецкое госучреждение SSB теперь не сможет рассчитывать на американский экспорт и кредиты более $10 млн. Чиновников организации санкции лишают возможности въехать в США. Их активы, если будут найдены в американской юрисдикции, окажутся заблокированными.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал санкции США в отношении России и продвижение инфраструктуры НАТО на Восток. По его словам, конфронтация с США достигла дна, но он рассчитывает, что благоразумие в Вашингтоне возобладает. Лавров подчеркнул, что американская политика в отношении России в виде санкций и линии давления не имеет никакого шанса на успех.