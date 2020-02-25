https://static.news.ru/photo/df9af93e-5804-11ea-835a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefani Reynolds/CNP/AdMedia/Global Look Press

Соединённые Штаты Америки ввели санкции против 13 граждан и компаний из России, Китая, Ирака и Турции, сообщил госсекретарь США Майкл Помпео.

Ограничения направлены против иранской ядерной программы и подрядчиков, работающих на Иран. Список попавших под санкции россиян и российских компаний не опубликован.

Введение этих мер подчеркивает, что ракетная программа Ирана остается значительной проблемой распространения, — говорится на сайте Госдепартамента.

Как писал NEWS.ru, Америка возобновила экономические санкции против Ирана в ноябре 2018 года. Под эмбарго попала иранская нефть, ограничения коснулись более 700 банков, компаний и физических лиц. Это произошло после выхода Америки из ядерной сделки по инициативе Дональда Трампа.