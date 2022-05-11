США ввели против России меры, применяемые к странам-спонсорам терроризма Псаки: США ввели против России меры, применяемые к странам-спонсорам терроризма

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Вашингтон ввёл в отношении России меры, соответствующие тем, что принимают против стран-спонсоров терроризма. Об этом сообщила в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. При этом Госдепартамент ещё проводит оценки, соответствует ли РФ критериям для внесения её в соответствующий список из-за событий на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Псаки. Госдеп продолжает проводить соответствующую «юридическую процедур. При этом американские законодатели ранее же рекомендовали сделать «всё возможное, приложить максимум усилий, чтобы призвать Россию к ответу». В частности. они призвали внести РФ в указанный американский список. В настоящее время в данный перечень включены четыре государства.

Мы уже сделали то, чему были подвергнуты эти страны, — заявила Псаки, говоря о мерах в отношении Москвы.

По её словам, речь идёт о широких финансовых санкциях. мерах экспортного контроля и дипломатической работе с целью ограничения инвестиций со стороны других государств.

Но текущий обзор в Госдепартаменте будет продолжен. Этот процесс следует довести до конца. Президент считает, что так и должно быть, — подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон рассматривает вопрос включения России в список стран — спонсоров терроризма. Дипломат отметил, что Москва якобы «терроризирует» украинцев. Он добавил, что юристам поручено изучить вопрос законности этого решения.

В свою очередь, литовский сейм принял резолюцию о признании России государством, «поддерживающим терроризм». Уточняется, что за принятие постановления проголосовали 128 членов сейма из 141. На официальном сайте законодательного органа уточняется, что в принятом документе представители литовского правительства призвали ООН, Европейский парламент и Парламентскую ассамблею Совета Европы признать и преследовать в судебном порядке действия, совершённые властями и ВС РФ.