США уничтожили главарей ИГ в Афганистане

Два главаря террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) были уничтожены в результате авиаудара США в Афганистане. Об этом сообщил генерал-майор Уильям Тэйлор, передаёт РИА Новости.

Могу подтвердить по мере поступления новой информации, что две высокопоставленные цели ИГ были убиты, один ранен. Нам известно об отсутствии потерь среди гражданского населения, — сказал он на брифинге в Пентагоне.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Баден объявил, что отдал приказ военным готовить удары по лидерам и объектам ИГ после терактов в аэропорту Кабула.

Командование американских вооружённых сил получило все необходимые полномочия для проведения операций против ИГ в Хорасане по итогам встречи президента Джо Байдена с военачальниками, дипломатами и командой по национальной безопасности. Байдену доложили, что есть угроза ещё одной террористической атаки, но военные принимают все усилия по «защите аэропорта».