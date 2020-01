Согласно собранной США информации, иранский радар захватил потенциальную мишень - украинский самолет. Вскоре после этого самолет рухнул, сообщает CNN со ссылкой на информированных сотрудников администрации. Разведка не стала сразу сообщать о полученных данных, так как решила сначала их проверить, отмечает телеканал.



При этом американская сторона исходит из того, что иранцы сбили самолёт по ошибке.

Вечером 9 января премьер-министры Канады и Великобритании сообщили со ссылкой на разведданные, что авикатастрофа, вероятно, произошла из-за попадания ракеты, выпущенной Ираном по ошибке. 10 января президент Украины Владимир Зеленский призвал власти этих стран, а также США поделиться информацией, которой они располагают о случившемся.

Ранее The New York Times опубликовал видео, снятое в окрестностях Тегерана незадолго до крушения лайнера. На нём, как предполагает издание, запечатлено попадание ракеты в самолёт. При этом борт не взорвался, а развернулся и полетел к аэропорту.