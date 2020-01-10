https://static.news.ru/photo/496756fe-3385-11ea-a11c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mazyar Asadi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская разведка пришла к выводу, что украинский самолёт, разбившийся в Тегеране, был сбит не одной, а двумя иранскими ракетами. Они были выпущены из систем противовоздушной обороны.

Согласно собранной США информации, иранский радар захватил потенциальную мишень - украинский самолет. Вскоре после этого самолет рухнул, сообщает CNN со ссылкой на информированных сотрудников администрации. Разведка не стала сразу сообщать о полученных данных, так как решила сначала их проверить, отмечает телеканал.



При этом американская сторона исходит из того, что иранцы сбили самолёт по ошибке.

Вечером 9 января премьер-министры Канады и Великобритании сообщили со ссылкой на разведданные, что авикатастрофа, вероятно, произошла из-за попадания ракеты, выпущенной Ираном по ошибке. 10 января президент Украины Владимир Зеленский призвал власти этих стран, а также США поделиться информацией, которой они располагают о случившемся.

Ранее The New York Times опубликовал видео, снятое в окрестностях Тегерана незадолго до крушения лайнера. На нём, как предполагает издание, запечатлено попадание ракеты в самолёт. При этом борт не взорвался, а развернулся и полетел к аэропорту.

To analyze the video, we confirmed it was filmed near the plane's flight path from Tehran. It shows an explosion when a missile hit the plane, but the plane did not explode: It continued flying for several minutes and turned back toward the airport. https://t.co/mcwFWcpQbu — The New York Times (@nytimes) 9 января 2020 г.

Следовавший из Тегерана в Киев самолёт «Международных авиалиний Украины» потерпел аварию рано утром 8 января, едва вылетев из аэропорта. На борту было 176 человек. Это граждане Ирана (82), Канады (63), Украины (11, 9 из которых члены экипажа), Швеции (10), Афганистана (4), ФРГ (3), Великобритании (3). Все они погибли.

Украина направила своих специалистов на место катастрофы и создала комиссию по расследованию ЧП.

Авиаперевозчик заявил, что лайнер был под управлением опытных пилотов. Судно вышло с завода в 2016 году, а последнее техническое обслуживание прошло 6 января.

Глава СНБО Алексей Данилов сообщил, что сейчас украинские специалисты рассматривают семь версий причин крушения самолёта. Часть из них не разглашается. Общественности были заявлены три: поражение лайнера зенитной ракетой, взрыв в результате теракта и взрыв двигателя воздушного судна по техническим причинам.

Иранские авиаслужбы придерживаются версии, что украинский Boeing 737 упал из-за возгорания двигателя.

Как ранее писал NEWS.ru, 10 января Владимир Зеленский проведёт переговоры с Государственным секретарем США Майком Помпео о ходе расследования катастрофы.