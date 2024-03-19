«США требуют от Украины больше мяса»: Коц напомнил о словах сенатора Грэма Коц заявил, что США требуют от Украины больше мяса

Фото: Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военный корреспондент Александр Коц заявил в своем Telegram-канале, что американские власти требуют от Киева «больше мяса», прокомментировав таким образом недовольство сенатора США Линдси Грэма тем, что в армию Украины набирают людей от 27 лет. Сенатор считает, что в украинскую армию должны брать людей всех возрастов.

США требуют от Украины больше мяса. <...> Напомним, сенатор Грэм называл войну украинцев с Россией лучшей инвестицией США. А растущие по незалежной кладбища — видимо, дивиденды, — пишет Коц.

Грэм ранее посоветовал украинцам не оглядываться на помощь США и идти в армию «бороться за себя» в любом возрасте. Сенатор подчеркивал, что не может поверить в призывной возраст в 27 лет. По его словам, Киеву нужно больше людей в строю и украинским депутатам следует как можно скорее ужесточить закон о мобилизации.

В феврале Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации. Документ также предполагает очередное продление режима военного положения в стране. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала предлагаемые изменения правил мобилизации «планом по ликвидации нации» и пообещала «очистить» проект закона от всякого насилия по отношению к украинцам.