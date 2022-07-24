США сообщили об агрессивных перехватах самолётов со стороны Китая FT: США сообщили о «более агрессивных» перехватах самолётов со стороны Китая

Фото: U.S. Air Force/Global Look Press

F-35A

За последние несколько лет Китай стал более агрессивным в перехвате военных самолётов США, а также в проведении небезопасных воздушных манёвров близ границ американских союзников. Об этом заявил в интервью Financial Times командующий вооруженными силами COF Марк Милли. Кроме того, он отметил интенсификацию действий Китая в этом направлении.

Количество китайских перехватов на море и в воздухе значительно увеличилось за пять лет, — сообщил американский военный.

Он также добавил, что военные КНР стали «заметно более агрессивными», их действия могут угрожать безопасности Канады, Австралии, Японии и других партнёров Вашингтона.

При этом Милли отказался назвать общее количество инцидентов. Он пояснил, что объём небезопасных перехватов вырос «в равной пропорции».

По информации издания, перехваты являются лишь одним из многих спорных вопросов в «натянутых отношениях» между США и Китаем, в связи с чем глава американского государства в ближайшее время намерен провести телефонные переговоры с китайским коллегой Си Цзиньпинем.