США собираются передислоцировать больше военных сил в Восточную Европу

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность передислоцировать больше американских войск в Восточную Европу на фоне специальной операции России на территории Украины, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в США. Отмечается, что речь идёт о войсках США уже находящихся в Европе.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Альянсе приняли решение привести в действие планы по обороне. НАТО намерено развернуть дополнительные оборонительные сухопутные и воздушные силы на востоке. При этом, по его словам, у НАТО нет намерений развернуть силы Альянса на Украине.

В НАТО ранее осудили действия России на территории Украины. Там призвали РФ немедленно прекратить военные действия и вывести силы с территории Украины. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон созвал экстренное совещание глав стран — участниц НАТО для обсуждения ситуации. Он назвал происходящее «катастрофой для континента».

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции в Донбассе». При этом он подчеркнул, что оккупация Украины в планы России не входит.