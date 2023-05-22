США разрешили ВСУ бить по Крыму: новости СВО на утро 22 мая Последние новости об СВО на Украине

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не против использования американского оружия для украинских ударов по Крыму. Он отметил, что США не считают полуостров частью России и по этой причине такие атаки не вызовут у Белого дома вопросов. При этом США не позволят Киеву бить по территории России, заверил Салливан.

На заявление Салливана ответили в Госдуме. Так, депутат от Крымского региона Леонид Ивлев считает, что разрешение США украинским войскам наносить удары по Крыму американским оружием «продиктовано животным страхом» перед Россией. После взятия российскими силами под контроль Артемовска (Бахмута) не только в Киеве, но и в Вашингтоне поселился страх перед русским солдатом, перед русским оружием, считает генерал-майор запаса. В животном страхе Салливан, а раньше представители Госдепа дают фактически разрешение на убийства мирных жителей, чем подтверждают сущность США как террористического государства, подчеркнул депутат. Это у них не получится, отметил генерал.

Посол России в США Анатолий Антонов призвал Вашингтон отказаться от легковесных суждений. В Белом доме должны осознавать, что украинские атаки на Крым оценивались бы как нападение на регион РФ. Важно, чтобы Соединенные Штаты полностью отдавали себе отчет в ответных мерах со стороны Москвы, подчеркнул Антонов.

Представитель МИД России Мария Захарова похвалила президента Украины Владимира Зеленского за сравнение на полях саммита G7 в Японии города Артемовска (Бахмут) с пострадавшей от ядерной бомбы Хиросимой. Дипломат напомнила, что «и то и другое устроил Белый дом».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Мария Захарова

Обозреватель американского издания 19FortyFive Брэндон Вайхерт считает, что Владимир Зеленский будет вынужден смириться с потерей Крыма и Донбасса, чтобы заключить мирный договор с Россией. По его мнению, Украина не может успешно контратаковать, поскольку у нее для этого не хватает ресурсов. Нужно достичь урегулирования путем переговоров, по которым Восточная Украина и Крым останутся у России, подчеркнул Вайхерт.

Украинский режиссер Игорь Лопатенок заявил, что лидеры западных стран из-за угрозы глобальной войны могут отстранить от руководства Владимира Зеленского. По его мнению, это позволит заморозить украинский конфликт. Лопатенок напомнил, что «большое страшное» контрнаступление ВСУ все никак не начинается. При этом Киев «сильно проигрывает». Режиссер также считает, что поставки Украине истребителей, ракет большой дальности и прочего смертоносного оружия «не остановят режим Зеленского от требования тактического ядерного оружия».

Потеря Артемовска заставит западные страны задуматься над тем, чтобы начать переговоры между Россией и Украиной для заморозки конфликта, считает руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. По его словам, подтолкнет к этому и осознание бесперспективности контрнаступления Киева. Украине будет трудно удерживать населенные пункты при полномасштабном наступлении российской группировки и Запад сам предложит какие-то переговорные позиции, считает военный аналитик.

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала в Telegram-канале заявление связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина, в котором он опроверг сообщения об участии вагнеровцев в продвижении в поселок Хромово. ЧВК «Вагнер» захватила все территории, которые обещала захватить, и сегодня никуда не продвигалась, заявил Пригожин. Он повторил, что ЧВК с 25 мая покидает зону боевых действий.

Фото: t.me/concordgroup_official Евгений Пригожин

Данные о тяжелом ранении украинского главкома ВСУ Валерия Залужного при ракетном ударе по штабу имеют серьезное подтверждение, заявили РИА Новости в хакерской группе «Джокер ДНР» со ссылкой на агентуру в украинской армии. По данным источника, Залужный перенес несколько операций, которые не позволят ему дальше находиться на своем посту.

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил об уничтожении на Купянском направлении пяти наблюдательных постов ВСУ. Результативные удары по противнику нанесли российские минометчики, танкисты и расчеты противотанковых ракетных комплексов, отметил он. Зыбинский добавил, что огнем из пушек «Гиацинт-Б» и гаубиц «Мста-С» также уничтожено артиллерийское орудие ВСУ Д-20. Кроме того, противник потерял три беспилотника разведки.

Американский журналист Джексон Хинкл заявил, что события минувшей недели говорят о провале Украины. Он просто перечислил факты: Бахмут пал, на очереди Часов Яр. Залужный находится в критическом состоянии. Весеннее наступление так и не началось. Украина потеряла ошеломляющее количество людей. Зеленский попрошайничает по всей Западной Европе. Плохая неделя для Украины, заключил Хинкл.

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