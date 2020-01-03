США выразили разочарование по решению Ирака об отказе от иностранного военного присутствия в стране. Об этом заявила глава пресс-службы Госдепа Морган Ортэгус.
В то время как мы ожидаем дальнейших разъяснений относительно правового статуса и влияния сегодняшней резолюции, мы призываем иракских лидеров пересмотреть важность существующих отношений двух стран в области экономики и безопасности, а также продолжающегося присутствия международной коалиции по борьбе с ИГ (запрещена в РФ), — приводит слова Ортэгус ТАСС.
Глава пресс-службы отметила, что совместная борьба с ИГ (запрещена в РФ) «соответствует» интересам обеих стран.
Эта администрация остается привержена суверенному, стабильному и процветающему Ираку, — отметила Ортэгус.
Ранее NEWS.ru сообщал, что парламент Ирака 5 января принял резолюцию, которая призывает национальное правительство покончить с присутствием иностранного контингента на территории республики. Несмотря на то что законодательная инициатива принята на фоне американо-иранского обострения, её появление вряд ли сможет привести к дезинтеграции созданных американцами структур в Ираке.