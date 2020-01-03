https://static.news.ru/photo/8543c1fa-3009-11ea-9eb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

США выразили разочарование по решению Ирака об отказе от иностранного военного присутствия в стране. Об этом заявила глава пресс-службы Госдепа Морган Ортэгус.

В то время как мы ожидаем дальнейших разъяснений относительно правового статуса и влияния сегодняшней резолюции, мы призываем иракских лидеров пересмотреть важность существующих отношений двух стран в области экономики и безопасности, а также продолжающегося присутствия международной коалиции по борьбе с ИГ (запрещена в РФ), — приводит слова Ортэгус ТАСС.

Глава пресс-службы отметила, что совместная борьба с ИГ (запрещена в РФ) «соответствует» интересам обеих стран.

Эта администрация остается привержена суверенному, стабильному и процветающему Ираку, — отметила Ортэгус.

Ранее NEWS.ru сообщал, что парламент Ирака 5 января принял резолюцию, которая призывает национальное правительство покончить с присутствием иностранного контингента на территории республики. Несмотря на то что законодательная инициатива принята на фоне американо-иранского обострения, её появление вряд ли сможет привести к дезинтеграции созданных американцами структур в Ираке.