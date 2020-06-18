США провоцируют продолжение вооружённой борьбы в Ливии

США негласно используют различные инструменты влияния, чтобы подтолкнуть стороны гражданского конфликта в Ливии к продолжению силового противостояния.
Об этом РИА Новости
Источник добавил, что США затем устранились от коллективных усилий по урегулированию ситуации в африканской стране и заняли выжидательную позицию. В ходе текущего конфликта Соединённые Штаты хотят обеспечить свои интересы на всей территории Ливии и поэтому провоцируют продолжение вооружённой борьбы.
В Ливии уже долгое время сохраняется двоевластие. Признанное ООН правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем контролирует столицу страны Триполи. Восточные и южные территории, включающие большую часть нефтяных месторождений, занимают силы ЛНА маршала Хафтара, которые признают в качестве легитимной власти кабмин Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани.
Как писал NEWS.ru, Хафтар и альтернативное правительство начали искать перемирия после поражения под Триполи, который силы ЛНА осаждали в течение года.
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