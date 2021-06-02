 src="https://vk.com/rtrg?p=VK-RTRG-977581-hsSzI" style="position:fixed; left:-999px;" alt=""/>

16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

США проверяют сведения об утечке ядерных секретов

07:33, 02 июня 2021
Джон Кирби Джон Кирби Фото: Bao Dandan/xinhua/Global Look Press

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что вооружённые силы США проверяют информацию о возможной утечке данных по местоположению американских баз с ядерным оружием в Европе, сообщает РИА Новости.

Об утечке ранее рассказал интернет-портал Bellingcat, который утверждал, что охранявшие ядерное вооружение США в Европе военнослужащие пользовались общедоступным обучающим приложением, где, в частности, применялись флеш-карточки. Данные карточки содержали, в том числе секретную информацию о военных базах с таким оружием.

Департамент ВВС США изучает целесообразность сведений, которые были в карточках... Все оружие США находится в безопасности, — подчеркнул Кирби.

По его словам, политика Пентагона в том и состоит, чтобы «не подтверждать и не опровергать наличие или отсутствие» ядерного оружия в том или ином месте.

Ранее стало известно, что американские военные случайно слили в Интернет все ядерные секреты страны, загрузив данные в студенческое приложение. Они просто загрузили в приложение данные в виде флеш-карточек. С 2013 года данные о ядерных объектах, а также ключи безопасности и прочее не представляли угрозы ядерному потенциалу США, пока на них не обратили внимание.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео