США препятствуют проведению Ближневосточной конференции в Москве

https://static.news.ru/photo/f92056d4-9c14-11ea-a963-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Позиция США препятствует организации Ближневосточной конференции по палестино-израильскому урегулированию в Москве, заявил посол страны в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

Мы получили ответ [от России], но это не означает, что конференция может состояться уже завтра. В Москве позитивно отнеслись к предложению, но главным препятствием для его реализации по-прежнему является позиция США: согласятся они или нет. Так что посмотрим. Мы находимся в постоянном контакте с российской стороной и обсуждаем, какие шаги можем совместно предпринять, — сказал Нофаль в интервью NEWS.ru.

Он напомнил, что несколько недель назад президент Махмуд Аббас направил письмо российскому лидеру Владимиру Путину, в котором спросил о возможности проведения международной конференции в Москве. По словам Нофаля, в рамках этой конференции Аббас предлагал создать новый международный механизм на базе «квартета» международных посредников, который положил бы конец конфликту между Палестиной и Израилем.

Посол Палестины в Москве добавил, что пока рано раскрывать детали конференции и возможный состав её участников.

Идея проведения конференции по ближневосточному урегулированию в Москве возникала и раньше. Так, после международной встречи в 2007 году в Аннаполисе (город в США. — NEWS.ru.) планировалось организовать конференцию в Москве, но США и Израиль были против этого предложения. Сейчас мы возвращаемся к идее провести встречу в российской столице. Подготовка к такому событию требует времени, нужно проделать много работы, тем более, как я уже упомянул, главным препятствием являются позиция США и их план, — заключил он.

Полностью интервью Нофаля опубликовано на сайте NEWS.ru.

Как писал NEWS.ru, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что считает невозможным продвижение предложения США о «сделке века» по ближневосточному урегулированию.