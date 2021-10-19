США предрекли потерю союзника в случае введения санкций против Индии
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
16:42, 19 октября 2021
Фото: Ting Shen/XinHua/Global Look Press
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США потеряют Индию как партнёра, если применят к стране санкции за покупку у России зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». В этом случае разрушится антикитайская коалиция, считает обозреватель Forbes Лорен Томпсон. Об этом сообщает «ПолитРоссия».
Когда дело доходит до международных отношений, Вашингтон порой выступает в роли собственного злейшего врага. Политические лидеры США регулярно говорят и делают вещи, которые, по-видимому, рассчитаны на то, чтобы оттолкнуть союзников, — сообщил Лорен Томпсон.
Он объяснил, что госсекретарь Энтони Блинкен «оставил Нью-Дели в подвешенном состоянии» из-за того, что Индия купила российское вооружение. Лорен Томпсон считает, что ввод санкций против Индии оскорбит суверенитет страны и подорвёт отношения с американцами.
Ранее аналитик Пол Маклири заявил, что поставки C-400 в Индию станут новым испытанием для США. В 2018 году Россия и Индия заключили крупнейшую за всю историю «Рособоронэкспорта» сделку на поставку пяти полковых комплектов зенитно-ракетных систем С-400 стоимостью более $5 млрд.