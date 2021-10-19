США предрекли потерю союзника в случае введения санкций против Индии

США потеряют Индию как партнёра, если применят к стране санкции за покупку у России зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». В этом случае разрушится антикитайская коалиция, считает обозреватель Forbes Лорен Томпсон. Об этом сообщает «ПолитРоссия».

Когда дело доходит до международных отношений, Вашингтон порой выступает в роли собственного злейшего врага. Политические лидеры США регулярно говорят и делают вещи, которые, по-видимому, рассчитаны на то, чтобы оттолкнуть союзников, — сообщил Лорен Томпсон.

Он объяснил, что госсекретарь Энтони Блинкен «оставил Нью-Дели в подвешенном состоянии» из-за того, что Индия купила российское вооружение. Лорен Томпсон считает, что ввод санкций против Индии оскорбит суверенитет страны и подорвёт отношения с американцами.