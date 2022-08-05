США предоставят Украине новый миллиардный пакет военной помощи Reuters: США готовятся предоставить Украине новый пакет военной помощи на $1 млрд

Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos

Белый дом

Администрация Белого дома готовится предоставить Украине очередной пакет военной помощи. Он оценивается в сумму $1 млрд. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Администрация Байдена, как ожидается, подпишет новый пакет помощи Украине в области безопасности на один миллиард долларов в ближайшие дни, — говорится в сообщении.

По данным агентства, в пакет войдут боеприпасы для дальнобойного вооружения и бронированный медицинский транспорт.

Также в сообщении уточняется, что детали состава и объема пакета помощи до итогового утверждения главой американского государства могут поменяться.

Президент США Джо Байден 1 августа подписал меморандум о выделении Украине военной помощи на сумму $550 млн.В новый пакет вошли, в частности, дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS.

Ранее СМИ сообщили о том, что Великобритания приняла решение о передаче нескольких своих военных кораблей украинским вооруженным силам.