Вашингтон передаст Киеву военную помощь на $550 млн Президент США Байден подписал меморандум о передаче Украине военной помощи на $550 млн

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Президент США Джо Байден 1 августа подписал меморандум о выделении Украине военной помощи на сумму $550 млн. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Белого дома. Известно, что в новый пакет войдут, в частности, дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS.

Настоящим я делегирую госсекретарю полномочия <...> использовать средства в размере до 550 млн долларов в виде оборонных изделий и услуг Министерства обороны, а также военного обучения и подготовки для предоставления помощи Украине, — говорится в соответствующем документе.

В другом письменном заявлении госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что в новый пакет военной помощи войдут дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и для 155-миллиметровых артиллерийских установок. Таким образом, по словам главы американского внешнеполитического ведомства, общий объём военной помощи, предоставленной Вашингтоном Киеву, достигнет $8,7 млрд.

Ранее СМИ сообщили о том, что Великобритания приняла решение о передаче нескольких своих военных кораблей украинским вооруженным силам. По данным посла Киева в Лондоне Вадима Пристайко, эти корабли будут модернизированы, на них установят необходимое ВСУ оборудование, а украинские военные пройдут соответствующее обучение.