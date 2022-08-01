Лондон передаст Киеву несколько военных кораблей

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Великобритания приняла решение о передаче нескольких своих военных кораблей украинским вооруженным силам, пишет украинское издание «Новое время» со ссылкой на посла Украины в Британии Вадима Пристайко. Пристайко добавил, что эти корабли будут модернизированы, на них установят необходимое ВСУ оборудование, а украинские военные пройдут соответствующее обучение.

Два — это начальная цифра, с которой мы сейчас работаем. Это боевые корабли, которые находятся на вооружении военно-морских сил Ее Величества, — цитирует издание дипломата.

Ранее министр обороны королевства Бен Уоллес заявил, что Великобритания нарастит военную помощь Украине, чтобы выразить «силу своей решимости». Тогда сообщалось, что новый пакет поддержки включает в себя 50 тысяч артиллерийских снарядов и 1600 единиц противотанкового оружия. Уоллес добавил, что Лондон направит Киеву беспилотные летательные аппараты, а также 20 155-мм самоходных орудий M109 и 36 105-мм артиллерийских орудий L119.