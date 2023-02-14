США потребовали от Киева «ускориться» с победой над Россией WP: Вашингтон оказывает давление на Киев, что ВСУ вели более активные действия на фронте

Фото: Ximena Borrazas / Keystone Press Agency / Global Look Press

Американское руководство в Вашингтоне оказывает усиленное давление на украинское правительство, чтобы солдаты ВСУ вели более активные действия на фронте, пишет газета The Washington Post, ссылаясь на ряд официальных лиц США. Собеседники издания отметили, что на Западе опасаются, что не смогут поставлять такой большой поток вооружений Украине долгое время.

Официальные лица США усиливают давление на Киев, чтобы добиться значительных успехов на поле боя, — сказано в публикации.

По информации издания, США продолжат внушать украинской стороне, что они ничего не могут делать вечно.

Ранее газета The New York Times написала, что украинские военнослужащие готовятся сдать Артемовск, из-за запрета на въезд в город для гражданских лиц со стороны Украины, который был введен 13 февраля. Издание уточняет, что данный запрет является косвенным признаком скорого отступления солдат ВСУ. Журналисты при этом отмечают, что в Киеве опровергают информацию о сдаче города.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор ранее заявил, что в скором времени иностранных наемников, сражающихся на стороне Вооруженных сил Украины в зоне проведения Россией специальной военной операции, ждет «большая чистка». По его словам, украинская армия «истекает кровью», а западное оружие не поможет киевскому руководству. Он выразил уверенность в том, что Украина потерпит поражение.