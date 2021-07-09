США потребовали не применять оружие к бунтующим на Кубе
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
07:05, 12 июля 2021
Фото: WPLG Local 10 / youtube
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США официально поддержали протесты на Кубе. Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан предупредил власти островного государства, что жёсткие меры в отношении участников акций недопустимы. Стрелять по ним нельзя, заявил он в Twitter.
США поддерживают свободу выражения мнений и собраний в масштабах всей страны, решительно осудили бы любое насилие или нападения на мирных протестующих, которые осуществляют свои универсальные права, — написал он.
Также он требует, что власти Кубы не запрещали людям выходить на улицы. Часть населения страны устроила массовые митинги в Гаване из-за ограничений, ведённых в связи с пандемией коронавируса, низких темпов вакцинации и сложного экономического положения. Также протестующие хотят провести «свободные выборы» и чтобы власти занялись решением социальных проблем, в первую очередь проблемы нехватки продовольствия.
Полицейские в целом не мешают шествиям, но нескольких агрессивных граждан арестовали. Президент страны Мигель Диас-Канель в воскресенье обратился к нации. Он призвал сторонников коммунистов выйти на улицы Кубы, чтобы противостоять беспорядкам, которые устраивают отдельные группы.