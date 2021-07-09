США потребовали не применять оружие к бунтующим на Кубе

США официально поддержали протесты на Кубе. Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан предупредил власти островного государства, что жёсткие меры в отношении участников акций недопустимы. Стрелять по ним нельзя, заявил он в Twitter.

США поддерживают свободу выражения мнений и собраний в масштабах всей страны, решительно осудили бы любое насилие или нападения на мирных протестующих, которые осуществляют свои универсальные права, — написал он.

Также он требует, что власти Кубы не запрещали людям выходить на улицы. Часть населения страны устроила массовые митинги в Гаване из-за ограничений, ведённых в связи с пандемией коронавируса, низких темпов вакцинации и сложного экономического положения. Также протестующие хотят провести «свободные выборы» и чтобы власти занялись решением социальных проблем, в первую очередь проблемы нехватки продовольствия.

No one in #Cuba has guns.



But tonight heavily armed socialist shock troops are marching in Havana



Make no mistake @potus # this regime will threaten you with another Mariel & is willing to murder unarmed people to stay in power #SOSCuba #PatriaYVida pic.twitter.com/ETJawsZDTQ — Marco Rubio (@marcorubio) July 12, 2021

Полицейские в целом не мешают шествиям, но нескольких агрессивных граждан арестовали. Президент страны Мигель Диас-Канель в воскресенье обратился к нации. Он призвал сторонников коммунистов выйти на улицы Кубы, чтобы противостоять беспорядкам, которые устраивают отдельные группы.