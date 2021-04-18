США поддержали решение Чехии о высылке российских дипломатов

https://static.news.ru/photo/2802d3c8-a079-11eb-b5a7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

США поддерживают чешские власти в решительном ответе на «подрывные действия России». Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, комментируя высылку российских дипломатов из Чехии.

CША поддерживают Чехию в её решительном ответе на подрывные действия России на чешской территории. Мы должны действовать решительно в ответ на действия России, которые ставят под угрозу территориальную целостность, энергетическую безопасность или жизненно важную инфраструктуру наших союзников и партнёров, — написал Прайс на своей странице в Twitter.

The U.S. stands with the Czech Republic in its firm response against Russiaâs subversive actions on Czech soil. We must act firmly in response to Russian actions that compromise the territorial integrity, energy security, or critical infrastructure of our allies and partners. — Ned Price (@StateDeptSpox) April 18, 2021

17 апреля власти Чехии заявили, что вышлют из Праги 18 российских дипломатов, которые, по данным спецслужб страны, являлись сотрудниками ГРУ и СВР и будто бы были причастны к взрывам в Врбетице в 2014 году. Россия в ответ на это решение объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш пообещал рассекретить документы, которые свидетельствуют о причастности российских спецслужб к взрыву в 2014 году. При этом он не пояснил, когда именно это будет сделано.