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США поддержали решение Чехии о высылке российских дипломатов

21:56, 18 апреля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

США поддерживают чешские власти в решительном ответе на «подрывные действия России». Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, комментируя высылку российских дипломатов из Чехии.

CША поддерживают Чехию в её решительном ответе на подрывные действия России на чешской территории. Мы должны действовать решительно в ответ на действия России, которые ставят под угрозу территориальную целостность, энергетическую безопасность или жизненно важную инфраструктуру наших союзников и партнёров, — написал Прайс на своей странице в Twitter.

17 апреля власти Чехии заявили, что вышлют из Праги 18 российских дипломатов, которые, по данным спецслужб страны, являлись сотрудниками ГРУ и СВР и будто бы были причастны к взрывам в Врбетице в 2014 году. Россия в ответ на это решение объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш пообещал рассекретить документы, которые свидетельствуют о причастности российских спецслужб к взрыву в 2014 году. При этом он не пояснил, когда именно это будет сделано.

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