США поддержали решение Чехии о высылке российских дипломатов

https://static.news.ru/photo/2802d3c8-a079-11eb-b5a7-96000091f725_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
США поддерживают чешские власти в решительном ответе на «подрывные действия России». Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, комментируя высылку российских дипломатов из Чехии.
CША поддерживают Чехию в её решительном ответе на подрывные действия России на чешской территории. Мы должны действовать решительно в ответ на действия России, которые ставят под угрозу территориальную целостность, энергетическую безопасность или жизненно важную инфраструктуру наших союзников и партнёров, — написал Прайс на своей странице в Twitter.
The U.S. stands with the Czech Republic in its firm response against Russiaâs subversive actions on Czech soil. We must act firmly in response to Russian actions that compromise the territorial integrity, energy security, or critical infrastructure of our allies and partners.
17 апреля власти Чехии заявили, что вышлют из Праги 18 российских дипломатов, которые, по данным спецслужб страны, являлись сотрудниками ГРУ и СВР и будто бы были причастны к взрывам в Врбетице в 2014 году. Россия в ответ на это решение объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.
Как сообщалось ранее, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш пообещал рассекретить документы, которые свидетельствуют о причастности российских спецслужб к взрыву в 2014 году. При этом он не пояснил, когда именно это будет сделано.