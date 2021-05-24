США по приказу Байдена разрабатывают меры наказания Белоруссии за Ryanair

Американский лидер Джо Байден заявил, что поручил разработать меры по привлечению к ответственности за инцидент с самолётом авиакомпании Ryanair в Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.
Советник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан
Байден также назвал задержание бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича нарушением международного права и призвал освободить его.
При этом в Европе пообещали Минску три миллиарда евро инвестиционной помощи, если Белоруссия проведёт «демократизацию». Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
А глава Евросовета Шарль Мишель пообещал, что Евросоюз, несмотря на все санкции и решение о фактическом сворачивании авиасообщения, будет «продолжать поддерживать гражданское общество Белоруссии».
Ранее саммит Евросоюза принял решение запретить белорусским авиакомпаниям полёты в Евросоюз. Своим авиакомпаниям лидеры ЕС также рекомендовали отказаться от полётов в Минск.