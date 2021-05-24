США по приказу Байдена разрабатывают меры наказания Белоруссии за Ryanair

https://static.news.ru/photo/f7c1893c-44da-4518-a2b7-e16d79bec2d9_660.jpg Фото: Jean-Luc FlÃ©Mal/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский лидер Джо Байден заявил, что поручил разработать меры по привлечению к ответственности за инцидент с самолётом авиакомпании Ryanair в Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.

Советник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан обещал белорусской оппозиционерке Светлане Тихановской, что Вашингтон в координации с Евросоюзом «привлечёт режим Лукашенко к ответственности».

Байден также назвал задержание бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича нарушением международного права и призвал освободить его.

При этом в Европе пообещали Минску три миллиарда евро инвестиционной помощи, если Белоруссия проведёт «демократизацию». Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

А глава Евросовета Шарль Мишель пообещал, что Евросоюз, несмотря на все санкции и решение о фактическом сворачивании авиасообщения, будет «продолжать поддерживать гражданское общество Белоруссии».

Ранее саммит Евросоюза принял решение запретить белорусским авиакомпаниям полёты в Евросоюз. Своим авиакомпаниям лидеры ЕС также рекомендовали отказаться от полётов в Минск.