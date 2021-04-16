США перебросят часть войск из Афганистана в Индо-Тихоокеанский регион

https://static.news.ru/photo/b54fcdce-9e82-11eb-aa8f-96000091f725_660.jpg Фото: REUTERS

В администрации США рассказали, что решение президента страны Джо Байдена вывести часть войск из Афганистана позволит перебросить военных в Индо-Тихоокеанский регион. Об этом заявил высокопоставленный представитель Белого дома. Его слова приводит РИА Новости.

Одна из причин, по которой президент и его команда предпринимали осторожные шаги по Афганистану, заключается в том, чтобы освободить время, внимание и ресурсы нашего руководства и военных, — говорится в сообщении.

Такие действия позволят переключиться на ключевые «вызовы ХХI века». По словам чиновника, они связаны именно с Индо-Тихоокеанским регионом.

14 апреля президент США Джо Байден заявил, что пора положить конец самой продолжительной войне Америки — в Афганистане. Операция Штатов в Афганистане продолжается с октября 2001 года, она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. В 2014 году США и НАТО вывели из региона основную часть войск, писал NEWS.ru.

Позднее стало известно, что НАТО официально начинает процедуру вывода военного контингента из Афганистана. Соответствующее решение приняли главы МИД и Минобороны стран Альянса.