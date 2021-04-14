Байден заявил, что пора положить конец войне в Афганистане

https://static.news.ru/photo/32813b0e-9d2d-11eb-ba95-96000091f725_660.jpg Фото: Wali Sabawoon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Джо Байден заявил, что пора положить конец самой продолжительной войне Америки — в Афганистане.

Операция США в Афганистане продолжается с октября 2001 года, она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На её пике в 2010–2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.

29 февраля 2020 года предыдущее правительство США во главе с президентом Дональдом Трампом и «Талибан» (запрещена в РФ) подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно договорённостям, Соединённые Штаты, их союзники и коалиция обязуются вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы, в свою очередь, гарантируют, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.

Как писал NEWS.ru, Байден намерен вывести из Афганистана войска к 11 сентября 2021 года.