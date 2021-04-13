Названы окончательные сроки вывода американских войск из Афганистана

https://static.news.ru/photo/e33e0bec-9c7a-11eb-8316-96000091f725_660.jpg Фото: snapshot-photography/B.Shamlo vi/GLOBAL LOOK PRESS

Американский президент Джо Байден намерен вывести из Афганистана войска к 11 сентября 2021 года. Об этом журналистам заявили несколько источников, знакомых с ситуацией.

Мы намерены полностью вывести войска к сентябрю, — рассказал собеседник издания The Washington Post.

Вероятно, официально об этом решении станет известно 14 апреля. В Белом доме не стали комментировать эту информацию.

США начали операцию в Афганистане в октябре 2001 года. В 2010–2013 годах число западных военных в этой стране превышало 150 тысяч человек. Основные боевые силы НАТО и США были выведены из Афганистана в 2014 году.

В феврале 2020 года американское руководство во главе с президентом Дональдом Трампом подписало соглашение с движением «Талибан», которое запрещено в России. По этому документу Штаты и их союзники должны в течение 14 месяцев вывести войска из Афганистана. Талибы гарантируют, что не станут вести на территории страны действия, которые будут представлять угрозу безопасности США и их союзников.

Администрация Джо Байдена была намерена принять решение по Афганистану, изучив то, как талибы выполняют условия соглашения. Вместе с тем глава Белого дома заявлял, что США не смогут вывести свои войска до 1 мая.

Как писал NEWS.ru, спецслужбы Афганистана задержали в Кабуле главаря подразделения террористической группировки «Исламское государство» (запрещено в РФ) Гулама Насера. Он занимал ключевое место в организации террористических атак в столице Афганистана. Кроме того, террорист похитил 14-летнего мальчика, которого изнасиловал, а потом убил.