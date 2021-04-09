Спецслужбы задержали в Афганистане одного из главарей ИГ

https://static.news.ru/photo/e8ff1b8e-99d7-11eb-b449-96000091f725_660.jpg Фото: MOHAMMAD ISMAIL/Reuters

Афганские спецслужбы задержали главаря подразделения террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) в Кабуле Гулама Насера.

Гулам Насер, сын Гулама Сахи, известный как Аль-Хорасани, один из главных лидеров террористической группировки ИГ-«Талибан» (запрещено в РФ) и главарь террористической группировки ИГ в Кабуле, был задержан национальным управлением сил безопасности, — заявил вице-президент Амрулл Салех.

Насер занимал ключевое место в организации террористических атак в афганской столице. Также утверждается, что он похитил 14-летнего мальчика в западной части Кабула, истязал его, изнасиловал и убил. Затем он скрылся из виду, но его смогли найти и задержать бойцы нацбезопасности страны, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее жителя Норильска задержали по обвинению в вербовке помощников для боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). По месту жительства задержанного были обнаружены улики, указывающие на его связь с группировкой. В частности, была изъята экстремистская литература и флаг ИГ, также найдены и изъяты средства связи и электронные носители информации.