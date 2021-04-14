DPA: НАТО начинает процесс вывода войск из Афганистана

https://static.news.ru/photo/87e132f8-9d54-11eb-9de6-96000091f725_660.jpg Фото: U.S. Army/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

НАТО официально начинает процедуру вывода военного контингента из Афганистана. Соответствующее решение приняли главы МИД и Минобороны стран Альянса, сообщает агентство DPA со ссылкой на источники.

Отмечается, что решение было принято после того, как стало известно о намерении американского президента Джо Байдена вывести из Афганистана войска к 11 сентября 2021 года. Официального заявления со стороны представителей Альянса по итогам совещания на министерском уровне пока не последовало.

Ранее газета Times сообщила о том, что Великобритания вслед за США планирует вывести практически весь свой военный контингент из Афганистана. В настоящее время в стране находятся 750 солдат британской армии. Контроль за академией в Кабуле, служащей для проведения тренировок афганских солдат, Великобритания может передать правительству Афганистана.

Как сообщал NEWS.ru, президент США Джо Байден признал ранее, что американцам будет сложно вывести войска из Афганистана к 1 мая. Политик добавил, что не может представить себе, что контингент не будет выведен из страны до конца года.

В феврале 2020 года американское руководство во главе с президентом Дональдом Трампом подписало соглашение с движением «Талибан», которое запрещено в России. По этому документу Штаты и их союзники должны в течение 14 месяцев вывести войска из Афганистана. Талибы гарантируют, что не станут вести на территории страны действия, которые будут представлять угрозу безопасности США и их союзников.