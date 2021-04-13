Великобритания выведет свой контингент из Афганистана вслед за США

https://static.news.ru/photo/91563bde-9cc4-11eb-b8d6-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: TIMES PHOTOGRAPHER RICHARD POHLE

Газета Times сообщила о том, что Великобритания планирует вывести практически весь свой военный контингент из Афганистана.

Данная информация поступила вскоре после того, как США заявили о выводе войск из Афганистана в срок до 11 сентября текущего года.

В настоящее время в стране находится 750 солдат британской армии. Как сообщает Times, в случае ухода США из Афганистана, британскому контингенту будет очень сложно, поскольку сейчас они полагаются на базы и инфраструктуру американцев.

Контроль за академией в Кабуле, служащей для проведения тренировок афганских солдат, Великобритания может передать правительству Афганистана.

Ранее афганские спецслужбы задержали главаря подразделения террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) в Кабуле Гулама Насера. Об этом писал NEWS.ru.