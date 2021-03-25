Байден: вывести войска из Афганистана будет сложно

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Соединённым Штатам будет сложно выполнить свои обязательства и вывести войска из Афганистана к 1 мая, заявил президент страны Джо Байден.

[США] будет трудно уложиться к крайнему сроку — 1 мая <...>. По тактическим причинам будет трудно вывести войска, — сказал он.

Политик отметил, что американские войска не останутся в стране надолго. Он отметил, что не может представить себе, что военные не уйдут из Афганистана до конца года, передаёт ТАСС.

Мы уйдём, вопрос — когда мы уйдём, — подчеркнул он.

В Афганистане продолжается противостояние правительственных сил с радикальным движением «Талибан» (запрещено в России). В сентябре 2020 года между афганскими властями и талибами начались мирные переговоры. Последние утверждают, что защищают страну от боевиков ИГ и отрицают свои связи с террористами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что министры иностранных дел 30 государств — членов Североатлантического альянса не приняли решения по вопросу вывода войск НАТО из Афганистана в первый день заседания глав МИД в Брюсселе. Генсек военного блока Йенс Столтенберг на итоговой пресс-конференции констатировал, что решения о выводе солдат и техники не принято. Он добавил, что министры договорились обеспечивать безопасность дислоцированных в Афганистане военнослужащих.