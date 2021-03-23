Главы МИД стран НАТО не смогли договориться о выводе войск из Афганистана

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Министры иностранных дел 30 государств — членов Североатлантического альянса не приняли решение по вопросу вывода войск НАТО из Афганистана в первый день заседания глав МИД в Брюсселе.

Генсек военного блока Йенс Столтенберг на итоговой пресс-конференции констатировал, что решения о выводе солдат и техники не принято. Он добавил, что министры договорились обеспечивать безопасность дислоцированных в Афганистане военнослужащих, сообщает ТАСС.

В Пентагоне считают, что вывод американских войск из Афганистана к 1 мая может быть опасным и проблематичным. Оборонное ведомство опасается, что уход военных может спровоцировать гражданскую войну в центральноазиатской стране, возможные теракты против Соединённых Штатов и их союзников, а также ухудшить ситуацию с соблюдением прав человека.

Как передавал NEWS.ru, глава Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла заявил, что Кабул не возражает против предложения Вашингтона о разделении полномочий с движением «Талибан» (запрещено в РФ), но добавил, что детали такого соглашения должны быть детально разработаны в ходе переговоров.