США отменят экспортные тарифы на сталь для Украины на год

Склад металлопродукции / Фото shutterstock.com

США временно отменят тарифы на экспорт украинской стали, сообщили в Министерстве торговли страны. В ведомстве подчеркнули, что сталелитейная промышленность Украины имеет уникальное значение для экономической мощи страны, а отказ от тарифов на экспорт поможет заводам продолжать нанимать работников и поддерживать отрасль.

Министр торговли США Джига Раймондо объявила, что США временно приостановят действие 232 тарифов на украинскую сталь, — говорится в сообщении.

По словам Раймондо, Вашингтон не может просто «восхищаться силой духа украинского народа», ему необходимо показать свою готовность «прикрывать его спину», а поддержка одной из главных отраслей украинской экономики позволит это доказать.

Чтобы сталелитейные заводы продолжали оставаться экономическим спасательным кругом для народа Украины, они должны иметь возможность экспортировать свою сталь. Сегодняшнее заявление является сигналом для украинского народа о том, что мы стремимся помочь ему процветать, — заявила она.

26 апреля Великобритания отменила все ввозные пошлины для продукции с Украины. В кабмине Соединённого королевства отметили, что это решение представляет лишь часть широких мер экономической поддержки Киева. Эти меры также включают гарантии предоставления ссуды в размере £1 млрд.

Позже решение о поддержке Киева также приняла Канада. Оттава отменила тарифы на импорт с Украины сроком на год. Новые меры поддержки включают выделение 25 млн канадских долларов ($19,3 млн) по Всемирной продовольственной программе ООН для решения проблемы «продовольственной безопасности» на Украине. Эти деньги будут выделены из общей суммы 100 млн канадских долларов ($77,4 млн), которая предназначена для оказания гуманитарной помощи Киеву. Ещё 10 млн канадских долларов ($7,7 млн) пойдут на «поддержку гражданского общества, прав человека и разминирования» на Украине.