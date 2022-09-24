США ослабляют санкции против Ирана на фоне протестов

Фото: Allison Bailey/Keystone Press Agency/

Власти Соединенных Штатов начали ослаблять санкции против Ирана в области интернет-услуг на фоне протестов в стране, сообщает Русская служба BBC со ссылкой на доклад Министерства финансов США. Правительство считает, что граждане Ирана должны иметь доступ к информации, которая не будет цензурироваться.

Мы хотим помочь удостовериться, что людей в Иране не будут держать в изоляции и неведении, — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Поводом для смягчения санкций стали протесты иранцев в связи с гибелью студентки Махсы Амини. 16 сентября в Тегеране специальный отряд полицейских, следящий за соблюдением шариатских норм, задержал и избил в участке девушку за то, что она была в «неправильном хиджабе». Девушка приехала в столицу Ирана из Иракского Курдистана и вместо положенного головного убора носила платок. Официальные лица отрицают все обвинения и говорят, что у погибшей просто начались проблемы с сердцем.

В связи с многочисленными антиправительственными акциями протеста власти Ирана временно отключали в стране интернет до тех пор, пока полицейские не подавят большую часть недовольных, пишут авторы текста.

Пока храбрые иранцы выходят на улицы, чтобы выразить протест против смерти Махсы Амини, США удваивают свои усилия по донесению потоков свободной информации до людей в Иране, — подчеркнул замминистра финансов США Уолли Адейемо.

Между тем протесты вспыхнули не только на территории Ирана, но и распространились на другие страны. По сообщению турецкой прессы, группы иранцев вышли на митинги в центре турецкой Анталии. В том, из-за чего погибла студентка, как отреагировала общественность и государство, разбирался NEWS.ru.