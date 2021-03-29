США объявили награду за сведения об участнике убийства экс-премьера Ливана

https://static.news.ru/photo/78b830a2-90c9-11eb-8e99-96000091f725_660.jpg На плакате: Рафик Харири Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Госдепартамент США назначил награду в размере $10 млн за сведения о Селиме Айяши, который обвиняется американскими властями в убийстве бывшего главы правительства Ливана Рафика Харири в 2005 году. Об этом говорится в сообщении, распространённом пресс-службой Госдепа.

Программа Госдепартамента Rewards for Justice («Вознаграждение за помощь правосудию». — NEWS.ru) предлагает награду в $10 млн за информацию, которая поможет установить местонахождение или идентифицировать Селима Айяши, высокопоставленного агента в подразделении террористической организации «Хезболла», занимающемся политическими убийствами, — говорится в заявлении.

Отмечается, что Айяши принимал участие в действиях, направленных против военнослужащих США, а также получал инструкции непосредственно от лидера «Хезболлы» Хасана Насруллы. Рафик Харири был убит 14 февраля 2005 года в результате покушения. Кроме него жертвой теракта на набережной в Бейруте стали ещё более 20 человек. В причастности к преступлению обвиняли четырёх ливанцев, все они, по версии следствия, связаны с шиитской группировкой «Хезболла».

В августе прошлого года состоялось заседание Спецтрибунала по Ливану, в ходе которого Айяши был приговорён к пяти пожизненным срокам. Позднее лидер «Хезболлы» Насрулла отказался выдать его международному правосудию.

Как сообщал NEWS.ru, Федеральное бюро расследований (ФБР) США объявило награду за любые данные о лицах, причастных к установке взрывных устройств на территории Капитолия. Сообщение об этом появилось на официальном сайте ведомства. Сумма награды составляет до $50 тысяч.