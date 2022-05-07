США обвинили Россию в применении химического оружия в Сирии

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд / Фото Lev Radin/Global Look Press

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд обвинила Россию в применении химического оружия в Сирии. При этом доказательств, подтверждающих её слова, она не привела, передаёт телеканал PBS.

Они обвиняли США и Украину в контексте применения химического оружия под чужим флагом, и мы знаем, что они способны применять химическое оружие. Они использовали его против своих людей, они использовали его в Сирии, — заявила Томас-Гринфилд.

Она подчеркнула, что к этому необходимо отнестись серьёзно. Дипломат заверила, что Россия будет привлечена к ответственности. Наряду с этим постпред США добавила, что ранее Россия якобы угрожала применить ядерное оружие.

Ранее посольство России в США заявило, что обвинения Белого дома в якобы наличии у Москвы планов по применению на Украине отравляющих веществ являются одиозными. Дипломаты призвали Вашингтон уничтожить собственный арсенал химического оружия.

В конце апреля глава Госдепартамента США Энтони Блинкен признал, что Вашингтон не может подтвердить применение Россией химоружия на Украине. Он добавил, что американская сторона будет внимательно следить за развитием событий.