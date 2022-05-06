Россия призвала США избавиться от химического оружия Посольство России в Вашингтоне призвало США избавиться от химического оружия

Фото Yin Bogu/Xinhua/Global Look Press

Посольство России в США заявило, что обвинения администрации Белого дома в якобы наличии у Москвы планов по применению на Украине отравляющих веществ являются одиозными. Дипломаты в Telegram призвали Вашингтон уничтожить собственный арсенал химического оружия.

Местные СМИ продолжают повторять одиозные обвинения администрации в адрес нашей страны за якобы нарушение химконвенции. Вслед за чиновниками журналисты также бездоказательно твердят о сохранившемся у нас арсенале химического оружия и планах применить его на Украине, — отметили в дипмиссии.

Дипломаты напомнили, что Россия своё химическое оружие уничтожила в 2017 году, и это подтверждает ОЗХО. При этом в США запасы боевых отравляющих веществ сохранили. В настоящее время только Вашингтон, единственный в мире участник Конвенции о запрещении химоружия, владеет им.

Предлагаем американской общественности задуматься, с какой целью Вашингтон затягивает ликвидацию национального арсенала химического оружия. И почему все другие страны такое оружие уничтожили, — добавили в посольстве.

Ранее стало известно, что США могут готовить провокацию с применением химического оружия на Украине. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев. По его мнению, об этом может свидетельствовать подготовка резолюции о возможности отправки американских вооружённых сил в регион.