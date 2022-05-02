Депутат Госдумы предсказал провокацию США с химоружием на Украине Депутат ГД Шхагошев: США готовят провокацию с применением химоружия на Украине

Фото Aleksey Ivanov/Global Look Press

США могут готовить провокацию с применением химического оружия на Украине. Такое мнение высказал в интервью РИА Новости член комитета Госдумы п безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев. По его мнению, об этом может свидетельствовать подготовка резолюции о возможности отправки американских вооружённых сил в регион.

Ранее член палаты представителей Конгресса США Адам Кинзингер внёс на рассмотрение проект резолюции, разрешающей использование американских ВС для защиты Украины в случае применения со стороны России орудия массового уничтожения.

Сейчас США якобы демонстрируют мировому сообществу, что не «потерпят бессмысленного насилия», — процитировал Кинзингера депутат.

Он добавил, что Штатам следует «осторожне» выступать с такими заявлениями, так как страна, сбросившая ядерную бомбу на Хиросиму и Нагасаки, «не может претендовать на защиту мирового сообщества об «бессмысленного насилия».

По мнению российского депутата, появление такого рода документов может свидетельствовать о том, что США готовят провокацию на Украине.

Без всякого сомнения, это может свидетельствовать о том, что они готовят провокацию с применением химического оружия в регионе, как это было сделано в Сирии и ряде других стран, — резюмировал Шхагошев.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев поведал, что Киев под руководством спецслужб Великобритании готовит новые постановочные провокации для обвинения российских военных в жестоком отношении к мирным жителям Украины. Также он отметил роль французских специалистов в подготовке инсценировок. По его словам, прибывшая на Украину группa французских военных и жандармов попытается скрыть военные преcтупления со стороны Киева и сфабриковать обвинения против Вооружённых сил России.