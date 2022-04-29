США не смогли доказать факт применения химоружия Россией Блинкен признался, что США не смогли доказать факт применения химоружия Россией

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Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США не смогли подтвердить факт того, что Россия применила химическое оружие в ходе спецоперации на Украине. Он добавил, что Вашингтон будет внимательно следить за развитием событий. Дипломат отметил, что передаст Конгрессу США полную информацию о якобы применении химоружия на Украине. Трансляцию выступления главы Госдепа вёл телеканал CNBC.

Но что касается применения химического оружия, я думаю, что здесь можно сказать, что мы ещё не подтвердили факт применения, но это то, на чём мы весьма сосредоточены, — рассказал Блинкен.

Он добавил, что власти США крайне внимательно изучают информацию о возможном применении химоружия.

Американский посол в РФ Джон Салливан ранее заявил, что США слышали слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о рисках ядерной войны, но не намерены уступать «ядерному шантажу». По его словам, США готовы к сдерживанию России в этом вопросе ещё со времён СССР. При этом он назвал последние действия Пентагона «снижением напряжённости». Дипломат подчеркнул, что Вашингтон не собирается ввязываться в споры, чтобы не допустить провокаций.