https://static.news.ru/photo/f246696e-30aa-11ea-b179-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bruno RochaZUMAPRESS.com/Global Look Press

РФ и Китай не поддержали заявление Совета Безопасности ООН, в котором США предложили осудить нападение на американское посольство в Ираке 31 декабря.

Мы ценим заявления 27 стран — членов ООН, которые выступили против спланированной Ираном атаки на посольство США в Багдаде 31 декабря, — говорится в сообщении Постоянного представительства США при ООН.

В публикации отмечается, что именно Россия и Китай не позволили опубликовать это заявление. В связи с этим Вашингтон обвинил Москву и Пекин в «подрыве доверия к Совету Безопасности».

Как писал NEWS.ru, комитет по вопросам безопасности и обороны парламента Ирака собирается обратиться к правительству страны с требованием подать жалобу на действия Соединённых Штатов в Совет Безопасности ООН из-за убийства 3 января в результате американского авиаудара иранского генерала Касема Сулеймани, а также одного из иракских шиитских командиров Абу Махди аль-Мухандиса.