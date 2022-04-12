США не исключили возможность поставок Киеву вооружения с большой дальностью

США не исключили возможность поставок Киеву вооружения с большой дальностьюПентагон: США готовы рассмотреть возможность поставок Украине вооружений большей дальности
Соединённые Штаты готовы рассмотреть возможность поставок Украине вооружений большей дальности, нежели те, что передаются сейчас. Об этом сообщила первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс, добавив, что в ближайшие дни всё решится. Её слова передаёт ТАСС.
И, да, мы продолжим рассматривать типы средств, которые запрашивают украинцы, - в плане того, чтобы придать им немного больше дальности и дистанции [действия], — заявила Хикс.