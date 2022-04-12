США не исключили возможность поставок Киеву вооружения с большой дальностью

Российский лидер Владимир Путин поздравил Шехбаза Шарифа с избранием на пост премьер-министра Пакистана, написали на официальном сайте Кремля. Президент отметил, что отношения между Россией и Пакистаном конструктивны и дружественны. Путин также выразил надежду на то, что избрание кандидатуры Шарифа поспособствует партнёрскому взаимодействию в сфере «афганского урегулирования» и борьбе с международным терроризмом.

Примите искренние поздравления по случаю избрания на пост Премьер-министра Исламской Республики Пакистан. Отношения между нашими государствами носят дружественный, конструктивный характер, — сказано в поздравительной телеграмме Путина. Ранее национальное собрание (нижняя...