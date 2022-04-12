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Мир

США не исключили возможность поставок Киеву вооружения с большой дальностью

Пентагон: США готовы рассмотреть возможность поставок Украине вооружений большей дальности
19:09, 12 апреля 2022
США не исключили возможность поставок Киеву вооружения с большой дальностью
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Соединённые Штаты готовы рассмотреть возможность поставок Украине вооружений большей дальности, нежели те, что передаются сейчас. Об этом сообщила первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс, добавив, что в ближайшие дни всё решится. Её слова передаёт ТАСС.

И, да, мы продолжим рассматривать типы средств, которые запрашивают украинцы, - в плане того, чтобы придать им немного больше дальности и дистанции [действия], — заявила Хикс.

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