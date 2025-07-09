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09 июля 2025 в 18:07

«Глупая шутка»: на Украине не оценили передачу десяти ракет США

The Times: на Украине назвали «глупой шуткой» военную помощь США

Фото: Mauricio Campino/Global Look Press

Высокопоставленный офицер украинских ВВС раскритиковал передачу десяти ракет Patriot Соединенными Штатами, передает The Times. Военный уверен, что, если поставка состоится, «это будет просто глупой шуткой».

По словам высокопоставленного служащего, той военной помощи, которую обещали США, недостаточно. Десяти ракет не хватит даже для проведения одного боя, добавил он.

Ранее политолог Сергей Марков указал, что президент США Дональд Трамп не принимал решения о передаче вооружений Киеву, а лишь возобновил ранее приостановленные поставки, утвержденные его предшественником Джо Байденом. Он подчеркнул, что эта инициатива не является новой и не принадлежит действующему американскому лидеру.

При этом западные журналисты сообщили, что у США осталась только четверть ракет к зенитно-ракетным комплексам Patriot, необходимых для военных планов Пентагона. Большая часть из них была израсходована на Ближнем Востоке, на настоящий момент их критически мало. Сотрудники американского ведомства пришли к соответствующим выводам после мониторинга.

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