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10 июля 2025 в 02:46

Дуда пригрозил НАТО закрыть хаб по поставкам оружия на Украину

Анджей Дуда Анджей Дуда Фото: SOPA Images/Keystone Press AgencyGlobal Look Press

Президент Польши Анджей Дуда в интервью YouTube-каналу Nowy Lad заявил о возможном закрытии на ремонт аэропорта в Жешуве, который служит важным узлом для поставок военной помощи Украине. Он отметил, что польская сторона недовольна тем, что коллеги по НАТО будто бы считают этот аэропорт и дороги в Польше своей собственностью.

И украинцы, и наши союзники просто считают, что аэропорт в Жешуве и наши автобаны им принадлежат, простите, как будто они их. Но нет — они наши. И если кому-то что-то не нравится — мы его закрываем и до свидания, — подчеркнул политик.

Дуда подчеркнул, что Польша намерена защищать свои интересы и не позволит использовать инфраструктуру страны без согласования. Он назвал скандальным игнорирование Польши на международных совещаниях, где решаются вопросы поставок оружия Киеву через территорию республики.

Ранее политолог Сергей Марков обратил внимание, что президент США Дональд Трамп не принимал решения о передаче вооружений Киеву, а лишь возобновил ранее приостановленные поставки, утвержденные его предшественником Джо Байденом. Он подчеркнул, что эта инициатива не является новой и не принадлежит действующему американскому лидеру.

Польша
Украина
Анджей Дуда
поставки
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