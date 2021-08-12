США направят в Кабул войска для помощи в эвакуации посольства

Белый дом направит часть выведенных из Афганистана войск в столицу страны Кабул для помощи в эвакуации американского посольства. Об этом сообщает Reuters.
Агентство
Ранее стало известно, что талибы 12 августа захватили Герат, который является третьим по величине городом Афганистана. В этот же день боевики вели бои на центральной площади Кандагара, который является вторым по величине городом страны и уже находится под их полным контролем. К исполнению обязанностей в регионе приступил назначенный талибами губернатор Хаджи Вафа.