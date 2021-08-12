США направят в Кабул войска для помощи в эвакуации посольства

Белый дом направит часть выведенных из Афганистана войск в столицу страны Кабул для помощи в эвакуации американского посольства. Об этом сообщает Reuters.

Агентство отмечает , что Госдепартамент США должен объявить об эвакуации большого числа сотрудников американской дипмиссии из Кабула. На данный шаг в отношении дипломатов повлияло обострение обстановки в Афганистане, где боевики террористического движения «Талибан» (запрещено в РФ) за один день, 12 августа, захватили второй и третий по величине города азиатской страны.

Ранее стало известно, что талибы 12 августа захватили Герат, который является третьим по величине городом Афганистана. В этот же день боевики вели бои на центральной площади Кандагара, который является вторым по величине городом страны и уже находится под их полным контролем. К исполнению обязанностей в регионе приступил назначенный талибами губернатор Хаджи Вафа.