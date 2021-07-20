США нанесли авиаудар по террористической группировке в Сомали

Африканское командование Вооружённых сил США (АФРИКОМ) в координации с правительством Сомали нанесло одиночный авиаудар по террористической группировке «Аш-Шабаб». Об этом сообщает New York Times.

По словам пресс-секретаря Пентагона Синди Кинг, удар был нанесён военной авиацией по боевикам, которые атаковали членов элитного сомалийского спецназа «Данаб», обученного американцами, недалеко от города Галкайо.

Отмечается, что авиаудар по Сомали стал первым со дня инаугурации президента США Джо Байдена. Никто из мирных жителей Сомали не пострадал.

Ранее мэр американского города Майами Фрэнсис Суарез заявил, что его неправильно поняли, когда он говорил о необходимости начать бомбить Кубу. В интервью MSNBC политик пояснил, что бомбардировку он упомянул в качестве примера того, как США обычно реагируют на различные инциденты во всех частях мира. Суарез отметил, что имел в виду в том числе «авиаудары в Косово при администрации Клинтона».