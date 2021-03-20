США и Япония договорились о действиях при конфликте КНР и Тайваня

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Руководители Министерств обороны США и Японии договорились о тесном сотрудничестве в случае возникновения военного конфликта между Китаем и Тайванем. Об этом 21 марта сообщили японские журналисты, ссылаясь на многочисленные правительственные источники.

На текущей неделе в Токио встречу провели министр обороны США Ллойд Остин и его японский коллега Нобуо Киси. Её организовали по инициативе американской стороны в рамках первого зарубежного визита высокопоставленных членов кабинета президента Джо Байдена.

Стороны договорились о сотрудничестве в случае возникновения конфликта между КНР и Тайванем, но конкретные вопросы, касающиеся координации действий, не поднимались.

Официальный Токио пока никак не комментирует возможную чрезвычайную ситуацию. Япония по-прежнему выступает за диалог для мирного урегулирования напряжённости в Тайваньском проливе, пишет издание Kyodo.

Как ранее передавал NEWS.ru, США не ведут с Японией переговоров о развёртывании новых ракет, сообщил 19 марта глава японского МИД Тосимицу Мотэги. Пока на территории страны не будет никаких американских ракет.