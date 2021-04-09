США и Великобритания обвинили РФ в подстрекательстве в Донбассе

https://static.news.ru/photo/13ed7c66-13b8-11ea-ac1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

Государственный секретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб поговорили по телефону о ситуации в Донбассе. Они потребовали от России прекратить подстрекательские риторики, рассказал официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

Кроме того, они выразили свою поддержку украинской стороне «перед лицом российских провокаций», передаёт РИА Новости.

Они (дипломаты. — NEWS.ru) подчеркнули необходимость того, чтобы Москва немедленно положила конец наращиванию военной мощи и подстрекательских риторик, — отмечается в заявлении Прайса.

Накануне расследовательская группа Conflict Intelligence Team сообщила, что российские войска сконцентрировались в Воронежской области, в 250 км от подконтрольной Киеву части Луганской области. На этой территории военные разбили полевой лагерь.

Эти сведения подтвердил журналист The New York Times Кристиан Триберт, который обнаружил спутниковые снимки с места дислокации военных. Кроме того, о зафиксированной максимальной численности российских войск на границе с Украиной с 2014 года рассказали в Белом доме.

При этом глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска наращивают потенциал в Донбассе, к линии соприкосновения стянуто большое количество техники и личного состава. Это, считает Пушилин, является свидетельством готовности Украины к полномасштабным боевым действиям. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал тревожной обстановку в Донбассе, писал NEWS.ru.