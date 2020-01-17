https://static.news.ru/photo/a9fd7c90-393a-11ea-b3eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ограниченное торговое соглашение между Соединёнными Штатами и Индией может быть обнародовано во время визита американского президента Дональда Трампа в Нью-Дели.

Документ сможет нивелировать некоторые из проблем в сфере торговли между государствами, а также восстановить преференциальный торговый статус Индии. Кроме того, соглашение даст возможность Индии поставлять США не облагаемую пошлинами продукцию, передаёт The Wall Street Journal.

Издание уточняет, что сделка вряд ли будет сопоставима по масштабам с договорами, заключёнными с Японией, Канадой и Мексикой. Также маловероятно, что снижение тарифов произойдёт с обеих сторон.

Ранее NEWS.ru писал, что верхняя палата Конгресса Соединённых Штатов 16 января одобрила законопроект о новом торговом соглашении США, Канады и Мексики. Документ поддержали большинство законодателей. В декабре 2019 года соглашение уже поддержала Палата представителей Конгресса США. После одобрения сенатом документ поступит на подпись президенту Дональду Трампу.