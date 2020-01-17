Ограниченное торговое соглашение между Соединёнными Штатами и Индией может быть обнародовано во время визита американского президента Дональда Трампа в Нью-Дели.
Документ сможет нивелировать некоторые из проблем в сфере торговли между государствами, а также восстановить преференциальный торговый статус Индии. Кроме того, соглашение даст возможность Индии поставлять США не облагаемую пошлинами продукцию,
Издание уточняет, что сделка вряд ли будет сопоставима по масштабам с договорами, заключёнными с Японией, Канадой и Мексикой. Также маловероятно, что снижение тарифов произойдёт с обеих сторон.
Ранее NEWS.ru писал, что верхняя палата Конгресса Соединённых Штатов 16 января одобрила законопроект о новом торговом соглашении США, Канады и Мексики. Документ поддержали большинство законодателей. В декабре 2019 года соглашение уже поддержала Палата представителей Конгресса США. После одобрения сенатом документ поступит на подпись президенту Дональду Трампу.
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