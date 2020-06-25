США и ЕС будут проводить регулярные консультации по «китайской угрозе»

Евросоюз и Соединённые Штаты создали новый постоянный формат политических консультаций. Во время этих дискуссий стороны будут обсуждать угрозу западной демократии со стороны Китая. Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
Произошло это в Брюсселе во время выступления Помпео в Германском фонде Маршалла в Брюсселе.
Вашингтон принял предложение главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о создании постоянного формата политического диалога по Китаю. Китай — это поднимающая голову авторитарная держава, перед лицом которой мы должны быть предельно бдительны, — приводит слова Помпео ТАСС.
Помпео призвал выработать «единый атлантический ответ на угрозу, которую несет Китай западной демократии».
Президент США Дональд Трамп на этой неделе опроверг заявление о разрыве торговой сделки с КНР, которое сделал глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро. Наварро сообщил ранее, что сделка будет разорвана в связи с растущей уверенностью американской разведки в распространении коронавируса из лаборатории в Ухани. Трамп написал в своём микроблоге, что сделка остаётся в силе при выполнении Китаем её условий.
Как писал NEWS.ru, ранее Помпео снова предупредил об опасности использования технологий китайской компании Huawei.