США и ЕС будут проводить регулярные консультации по «китайской угрозе»

https://static.news.ru/photo/a2a8c926-b708-11ea-ae77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Kalaene/ZB/Global Look Press

Евросоюз и Соединённые Штаты создали новый постоянный формат политических консультаций. Во время этих дискуссий стороны будут обсуждать угрозу западной демократии со стороны Китая. Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео.

Произошло это в Брюсселе во время выступления Помпео в Германском фонде Маршалла в Брюсселе.

Вашингтон принял предложение главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о создании постоянного формата политического диалога по Китаю. Китай — это поднимающая голову авторитарная держава, перед лицом которой мы должны быть предельно бдительны, — приводит слова Помпео ТАСС.

Помпео призвал выработать «единый атлантический ответ на угрозу, которую несет Китай западной демократии».

Президент США Дональд Трамп на этой неделе опроверг заявление о разрыве торговой сделки с КНР, которое сделал глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро. Наварро сообщил ранее, что сделка будет разорвана в связи с растущей уверенностью американской разведки в распространении коронавируса из лаборатории в Ухани. Трамп написал в своём микроблоге, что сделка остаётся в силе при выполнении Китаем её условий.

Как писал NEWS.ru, ранее Помпео снова предупредил об опасности использования технологий китайской компании Huawei.