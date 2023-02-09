США и Британия ввели санкции против семерых «русских хакеров»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

США и Великобритания внесли в свои санкционные списки семерых россиян, которых подозревают в причастности к деятельности хакерской группировки Trickbot, сообщается на сайте американского Минфина. В ведомстве считают группировку ответственной за кибератаки против США, Британии и их союзников.

Сегодня Соединенные Штаты в координации с Соединенным Королевством вносят в список семь человек, которые являются частью базирующейся в России киберпреступной группировки Trickbot, — говорится в сообщении ведомства.

Под санкции попали Виталий Ковалев, Максим Михайлов, Валентин Карягин, Михаил Истрицкий, Дмитрий Плешевский, Иван Вахромеев и Валерий Седлецкий.

Ранее глава хакерской группировки Killnet Killmilk рассказал, что российские и белорусские хакеры взломали системы Налоговой службы США и украли находившиеся в них данные. Он добавил, что доступ к базам данных был получен через корпоративную сеть сотрудника логистических служб американского госоргана, который попался на фишинг.