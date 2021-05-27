США хотят содействовать в демаркации границы между Арменией и Азербайджаном

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США готовы содействовать в демаркации границы между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс, передают «Ведомости».

Данное заявление последовало после предложения и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна отправить на границу между двумя странами наблюдателей от РФ, США и Франции.

Как заявил Прайс, Штаты отвергают использование силы при демаркации границы и призывают обе стороны вернуться к предыдущим позициям, прекратить укрепление не демаркированной границы и минирование.

Соединённые Штаты готовы содействовать этим усилиям, — заявил представитель Госдепа.

При этом Прайс не уточнил, в чём именно может заключаться помощь Вашингтона в демаркации границы.

Кроме того, по словам представителя Госдепартамента, Вашингтон рассматривает любые передвижения по не подвергшимся демаркации участкам границы между двумя странами как ненужные и провокационные.

Также в Госдепе призвали Армению и Азербайджан безотлагательно урегулировать инцидент на границе, который произошёл 27 мая и завершился захватом шести армянских солдат.