США хотят содействовать в демаркации границы между Арменией и Азербайджаном

США готовы содействовать в демаркации границы между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс, передают «Ведомости».
Данное заявление последовало после предложения и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна отправить на границу между двумя странами наблюдателей от РФ, США и Франции.
Как заявил Прайс, Штаты
Соединённые Штаты готовы содействовать этим усилиям, — заявил представитель Госдепа.
При этом Прайс не уточнил, в чём именно может заключаться помощь Вашингтона в демаркации границы.
Кроме того, по словам представителя Госдепартамента, Вашингтон рассматривает любые передвижения по не подвергшимся демаркации участкам границы между двумя странами как ненужные и провокационные.
Также в Госдепе призвали Армению и Азербайджан безотлагательно урегулировать инцидент на границе, который произошёл 27 мая и завершился захватом шести армянских солдат.