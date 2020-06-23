США хотят построить АЭС в Польше

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Вашингтон стремится подписать с Варшавой соглашение о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики и получить контракт на строительство крупной АЭС в Польше.

Эту информацию распространила представитель администрации США высокого ранга на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном предстоящему визиту президента Польши Анджея Дуды в Вашингтон.

Мы стремимся заключить двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере мирного использования ядерной энергии, — цитирует представитель Белого дома ТАСС.

Она добавила, что соглашение позволит Польше быстро двигаться в строительстве крупной атомной электростанции, применяющей американскую технологию. Подчёркивается, что США хотят стать надежным партнером Польши в области мирного использования атомной энергии.

При этом американская правительственная Финансовая корпорация по международному развитию работает над тем, чтобы отменить действующий в США запрет на ее участие в реализации ядерных проектов в других странах.

В самой Польше пока нет АЭС, но Варшава планирует построить в течение 20 лет шесть ядерных энергоблоков. В качестве потенциальных строителей и партнёров в этом вопросе рассматриваются США, Япония и Южная Корея.

Как писал NEWS.ru, власти Чехии одобрили секретный документ, подразумевающий, что Россия и Китай могут быть отстранены от участия в тендере на строительство энергоблока атомной электростанции «Дукованы».